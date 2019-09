Rafael Nadal impresionó con increíble puntería metiendo la pelota en cabina de transmisión

Rafael Nadal disfrutó su pase a semifinales del US Open en el Arthur Ashe Flushing Meadows, derrotando en un increíble partido al argentino Diego Schwartzman en tres sets y disfrutando del post partido entre carcajadas.

Lo habitual es que, luego de terminado el partido, se realice la entrevista correspondiente para saber sus impresiones sobre el juego; además, le entregan algunas pelotas para que tire a los cuatro costados de las tribunas.

Allí fue cuando empezó el ingenio y el talento del español, Nadal miró, apuntó y metió la pelota justo en la cabina de transmisión de TV, justo donde se encontraban el relator junto a su asistente de lujo: el extenista estadounidense John McEnroe.

Al acertar, todos cayeron en risas, sobre todo, los integrantes de la cabina de transmisión. Ahora, Rafa Nadal se enfrentará al italiano Matteo Berrettini por un pase a la final del US Open.

.@RafaelNadal hit it right into the broadcast booth 🎯 pic.twitter.com/ece2MlB54Y