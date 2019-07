Rafa Nadal sobre Kyrgios: 'No creo que sea mal chico, pero ha perdido el camino'

No era un partido más, y por ello ya transcurridas varias horas del encuentro el partido se sigue jugando. El español Rafael Nadal derrotó al australiano Nick Kyrgios, en un compromiso que tenía mucho morbo por la animadversión que existe entre ambos. Tal es aquello, que el propio oceánico reconoció que quizo pegarle un pelotazo en el pecho.

Tras el compromiso, Nadal, número dos del mundo, apuntó contra el joven tenista: "no creo que sea una gran idea hablar tanto de este chico, porque creo que le estamos ayudando a que haga más cosas raras o especiales. Si hablamos de él todo el día y desde la ATP le hacen la promoción que le hacen todo el día, él se seguirá creciendo", lanzó.

"Habría que promocionar su talento, pero no otras muchas cosas. Me da igual que vaya a pegarme un bolazo, pero hay cosas correctas y otras que no lo son. La ética no es cien por cien clara. Según la mía no lo es y según la suya, a lo mejor sí. Sigo pensando lo mismo, no creo que sea mal chico, pero creo que ha perdido el camino y debía recuperarlo porque sería bueno para su carrera", agregó el español sobre el australiano.

Sobre el pelotazo que recibió de parte de Kyrgios, Nadal sostuvo que: "esto va de que estamos en un partido y en la historia de este deporte siempre ha habido respeto y fair play. Nick hace eso para molestar a su oponente, pero es que no es peligroso para mí, lo puede ser para el línea, no sabes dónde va a ir la pelota. No se trata de que yo me enfade con él, se trata de que estamos en un partido de tenis", cerró.

