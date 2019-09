Racing de Gabriel Arias amargó el debut de Diego Maradona en la banca de Gimnasia

Los ojos de toda Argentina, y porque no decirlo parte del mundo, estaban puestos este mediodía en el Estadio Juan Carmelo Zerillo de Gimnasia y Esgrima La Plata. El "lobo" era dirigido oficialmente por primera vez por el "pelusa", Diego Armando Maradona.

El problema para el exastro del fútbol argentino es que al frente tuvo que debutar ante el actual campeón de la Superliga Argentina. Racing Club de Avellaneda se plantó en "El Bosque" y se puso en ventaja con el tanto de Diego Hernán González (36') antes del entretiempo.

Regresando del descanso se desató la euforia en los locales y en Maradona. Esto cuando Matías García (52') consiguió el empate con un certero cabezazo batiendo la resistencia del chileno Gabriel Arias. Pero la alegría duró dos minutos. Matías Zaracho (54') volvió a adelantar a la "academia" y de pasó, cerró el marcador y el partido.

Con la derrota, Gimnasia sigue en el fondo de la tabla de posiciones con tan solo un punto de 18 posibles, mientras que Racing sigue su alza futbolística y sumó nueve unidades, a cautro del líder, San Lorenzo de Almagro.

"ME GUSTÓ QUE LE PUDIMOS HACER GOLES A RACING LIMPIOS"#SuperligaxFOX | Diego Maradona habló tras su debut en el banco de Gimnasia y agregó: "No me gusta el juego de Racing, pero es práctico". pic.twitter.com/02p9hPfJyy