Quique Setién: 'Ayer paseaba al lado de vacas, hoy dirijo a los mejores del mundo en Barcelona'

Quique Setién vivió su primer día como entrenador del FC Barcelona tras la salida de Ernesto Valverde.

El técnico español fue presentado por el presidente del club y comunicaron que su vínculo con el cuadro culé será por seis meses, pero con una opción de renovar hasta el 2022.

El nuevo entrenador manifestó su alegría por la posibilidad de llegar al Barcelona. "No he tardado ni cinco minutos en aceptar esta opción cuando me han avisado (que podía fichar). He leído la prensa y sabía que estaba ahí pero sinceramente no pensaba que el Barça se iba a fijar en mí".

Setién sorprendió a todos cuando confesó su sorpresa por arribar al cuadro culé. "Ayer estaba paseando al lado de las vacas en mi pueblo y hoy estoy aquí al lado de los mejores jugadores del mundo. Esto es lo máximo".

El próximo partido del FC Barcelona será el día domingo 19 de enero ante el Granada a contar de las 17:00 horas.