Quinteros: 'No pudimos plasmar en la cancha lo que habíamos planificado'

El técnico de la Universidad Católica, Gustavo Quinteros, reconoció la superioridad de la U tras el empate en el Nacional.



Según expuso el estratega, no se realizó el trabajo que se tenía pensado y que se preparó durante la semana.



"Nos equivocamos al defender tan atrás. En el segundo tiempo no estuvimos conectados y no pudimos plasmar en la cancha lo que habíamos planificado", dijo.



Según contó con respecto a lo preparado, el DT trasandino nacionalizado boliviano explicó que "la idea era meter tres volantes para tener la pelota y aprovechar las subidas por las bandas, pero lo que pensábamos no se dio en el juego. Nos hicieron daño con las pelotas aéreas y debemos seguir trabajando".