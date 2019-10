Queiroz adelantó el duelo ante la 'Roja': 'En los últimos tres partidos nos han superado'

Carlos Queiroz, entrenador de la selección de Colombia adelantó lo que será el duelo ante la "Roja" en el duelo amistoso.

El técnico portugués aseguró que deben cambiar la estrategia para revertir los resultados adversos que han sufrido ante Chile. "Los resultados hablan. En los últimos tres partidos han sido mejor que nosotros, nos han eliminado. Hay que reconocerlo. No podemos seguir haciendo las mismas cosas del pasado".

Por la ausencia de James Rodríguez, el exentrenador de Egipto confesó que fue por decisión técnica. "No me gusta hablar de los que no están en la convocatoria porque el trabajo de un director técnico es tomar decisiones de inclusión y no de exclusión. Además, no sería respetuoso para otros jugadores. No es verdad que James me haya pedido no venir".