¿Qué son las sustancias que le encontraron a Jarry en su eventual dopaje?

Una dura noticia sacudió al tenis chileno este mediodía. La ITF le notificó a Nicolás Jarry que ha sido suspendido provisionalmente, por un posible dopaje que se habría producido durante las finales de la Copa Davis en Madrid a fines del año pasado. En el informe entregado por la Federación Internacional de Tenis, se destacó que la muestra de orina del chileno arrojó una trillonésima parte de un gramo de metabolitos de ligandrol y estanozolol. Pero, ¿en qué consisten estas dos sustancias?

Ex integrantes de la Comisión Nacional de Antidopaje le revelaron a AS que ambos anabólicos son selectivos y se utilizan para no tener hipertrofia de próstata, pero ayudan al desarrollo muscular. El Estanozolol, además, estimula la síntesis proteica debido a que es esteroide sintético derivado de la testosterona.

El Ligandrol, además, es un tipo de producto utilizado para lograr aumentos de masa muscular sin tener que verse obligado a consumir esteroides.

Tanto el Ligandrol y Estanozolol están prohibidas en cualquier momento del año, ya sea en pretemporada como en período de competencia.

As Chile