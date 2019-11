Presidentes de clubes llegaron hasta la ANFP para analizar la continuidad del torneo

Distintos dirigentes han llegado a la ANFP para asistir al consejo de presidentes que se realiza en Quilín para analizar la continuidad del fútbol chileno.

En su llegada al ente rector, Juan Tagle, presidente de Cruzados aseguró que la intención es que se juegue. "Que pongan el fútbol chileno por delante, queremos que se juegue, tenemos que defender el fútbol chileno y no votar con la tabla en la mano".

Por otro lado, Miguel Nasur aseguró que no debe suspenderse el fútbol. Y tuvo una dura crítica a los jugadores de la selección chilena. "La decisión de no jugar en Perú es inconcebible, no presentarse y casi repetir la historia del Maracanazo. Deberíamos cumplir y jugar todos los partidos para llegar a torneos internacionales".