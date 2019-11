Presidente del Sifup: 'La opinión general es no jugar esta semana'

Gamadiel García, presidente del SIFUP analizó el presente del fútbol chileno y aseguró que tienen la postura de no jugar.

En medio de una conferencia de prensa, García aseguró que creen que no es necesario volver a las canchas hoy. "La opinión es no jugar esta semana, considerando los tiempos. Hasta el día de hoy no tenemos programación y tampoco logística".

Además señaló que más allá de las intenciones que existan para retornar al fútbol, no es pertinente en estos momentos. "Por respeto a los futbolistas creemos que no es bueno jugar este fin de semana".

De todas formas, descartó un cierre anticipado del torneo nacional. "Considerando temas deportivos, no debería ocurrir. Hay muchos temas que no están resueltos. Copa Internacionales, descenso, ascensos. Perjudicaría al fútbol chileno".