Presidente del Sifup anunció que futbolistas no están dispuestos a jugar el fin de semana

Gamadiel García, presidente del Sifup anunció a través de una conferencia de prensa que los futbolistas decidieron no jugar este fin de semana.

Luego de una asamblea donde estuvieron presentes representantes de clubes masculinos y femeninos, García aseguró que no se presentarán a jugar. "Como gremio hemos tomado decisión de no jugar este fin de semana, porque adherimos a las movilizaciones sociales desde el primer día".

El directivo aseguró que pese a la intención de autoridades, no están las condiciones para clubes de que se lleven a cabo estos partidos. "La autoridad de gobierno y ANFP manifestaron estar preparados para la competencia, pero ello no es prudente considerando que los clubes no tienen la logística y preparación necesaria".