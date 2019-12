Presidente del FC Barcelona descartó un eventual traspaso de Arturo Vidal en este mercado de pases

Arturo Vidal ha estado en la órbita de distintos clubes del fútbol europeo debido a su poca continuidad en el Barcelona.

Pese a que se rumoreó una posible salida al Inter de Milán, el presidente del cuadro culé Josep María Bartomeu aseguró al diario "La Repubblica" de Italia que no tienen contemplado ningún traspaso. "No está previsto ningún movimiento para enero. Tenemos un plantel equilibrado, pero no podemos permitirnos perder a nadie".

Por la posible salida del volante, el directivo aseguró que es muy difícil que un jugador parta en el mercado de pases de enero. "Me ha pasado varias veces, pero nunca en enero, sino que al final de la temporada. En algunos casos los dejamos ir, en otras los convencimos para que se quedara".