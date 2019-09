Presidente del Barcelona descartó fichaje de Neymar Jr para esta temporada

Neymar Junior será jugador del Paris Saint Germain hasta la próxima temporada, por lo menos así lo comunicaron desde el Barcelona

Y es que precisamente, el club culé ha sido el principal interesado en contar con los servicios del delantero brasileño durante este mercado de traspasos.

Sin embargo, el presidente del cuadro catalán Josep María Bartomeu aseguró que no harán esfuerzos por Ney hasta la próxima temporada. "No entra en la planificación de enero. El Barcelona no podía llegar a las pretensiones del PSG. Nunca se ofreció jugadores por Neymar, era el PSG el que los pedía”.

Por ahora, el exjugador del Santos seguirá perteneciendo al elenco francés durante un año, hasta que algún otro club esté interesado en comprarlo.