Presidente de Racing asume interés por Sebastián Beccacece para la banca de la 'Academia'

Sebastián Beccacece está en la órbita de distintos clubes del fútbol argentino y brasileño tras haber quedado sin club.

Pese a haber dirigido a Independiente de Avellaneda, desde el histórico cuadro rival, Racing estarían interesados en contar con sus servicios.

Víctor Blanco, presidente del cuadro albiceleste en conversación con Olé elogió a "Becca" y aseguró que sería bueno tenerlo en el club. "Beccacece es un técnico que me gusta. Ha estado en la Selección Argentina también aunque no como principal. Su pasado por Independiente no pesa, si Diego (Milito) puso el ojo ahí es porque le ve condiciones para estar en el banco de Racing".

Pese a que aún no hay nada definido, todo indica que el exayudante de Jorge Sampaoli podría volver a reencontrarse con Eugenio Mena, Marcelo Díaz y también con Gabriel Arias.