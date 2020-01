Presidente de Palestino y el frustrado fichaje de Nico Díaz en Colo Colo: 'Hicieron todo irregular'

La teleserie entre Palestino y Colo Colo por Nicolás Díaz llegó a su final, con una término inesperado para los albos, quienes confirmaron hace unos días que el defensor llegaba al Monumental, pero se quedaron con las manos vacías, pues el seleccionado chileno llegó a Monarcas Morelia de México.

Mediante un comunicado, los "árabes" confirmaron el acuerdo con el club de la Liga MX, dejando con las ganas a Marcelo Espina y Aníbal Mosa de ByN, quienes fueron señalados por Jorge Uauy, presidente de Palestino, por la forma en que se manejó el posible fichaje.

"Primero es bien irregular que Colo Colo tenga el contrato de un jugador de Palestino, lo que encuentro fuera de lugar. Lo segundo es que existe un código de ética que los jugadores que tienen contrato por más de seis meses no pueden conversar con otro club toda vez cuando jugamos con ellos en menos de dos semanas. Colo Colo hizo todo irregular", partió comentando al programa "Pelota Parada" del CDF.

Respecto a como manejaron el tema al interior de ByN, Uauy confesó que: "(Marcelo) Espina y (Aníbal) Mosa me comunicaron en un consejo de presidentes que tenían interés en Nico Díaz. En ambas situaciones les dije que era una jugador relevante para Palestino", sostuvo

"Mosa me llama el domingo y me dice que quiere conversar conmigo, quedamos de reunirnos el martes. Luego el día lunes me llama y me dice "nosotros vamos a actuar de otra forma. Nico tiene una cláusula de salida y la vamos a hacer efectiva", esa fue la última conversación que tuve con ellos", agregó el mandamás "árabe".

Al cierre aseveró como se gestionó la oferta de Monarcas Morelia: "ellos (ByN) hicieron público que se iba a Colo Colo y eso nos sirvió para que desde el exterior preguntaran por Nico Díaz. La cláusula no la ejecutaron de forma clara, por lo tanto hicieron una oferta que no correspondía. Quedaron de enviarnos una segunda oferta, pero ya teníamos la oferta de Morelia que era mucho mejor que la de Colo Colo y nos quedamos incluso con un porcentaje del jugador", cerró.