Presidente de Palestino rechaza suspensión del fútbol: 'Hay muchas familias que viven de esto'

Jorge Uauy, presidente de Palestino aseguró que están a favor de volver a jugar fútbol lo antes posible.

En conversación con el portal deportivo En Cancha, Uauy aseguró queno está de acuerdo con el llamado del Sifup a suspender la fecha. "No me parece. Las demandas sociales no se van a resolver en una semana, ni en un mes, se van a ir resolviendo en el tiempo y tomará mucho, por lo que de seguir el argumento del SIFUP, se debería suspender el fútbol por un largo tiempo".

El directivo árabe aseguró que hay muchas personas que sin fútbol se quedan sin ingresos durante las semanas en las que no hay actividad. "Hay que recordar que hay muchas familias que viven de esta actividad y hay ser consecuentes con todos ellos".

Revisa la entrevista completa en EnCancha