Presidente de Palestino Jorge Uauy: 'Ningún club ha preguntado por Lucas Passerini'

Una de las piezas fundamentales que busca Colo Colo para su plantel 2020 es un centro delantero.

Una de las opciones que interesaban a los albos era el atacante de Palestino, Lucas Passerini. Sin embargo, el presidente de los árabes, Jorge Uauy, aseguró que no los han llamado por el futbolista. "Palestino no tiene ninguna oferta en la mesa ni ningún club ha preguntado por Lucas Passerini. Nosotros adquirimos el 50% de la carta del jugador. Los jugadores siempre están abiertos a cualquier negociación. No nos han llamado, el jugador pertenence a Palestino, se ejerció la opción de compra y está absolutamente en orden. Contamos con él para la próxima temporada".

El mandatario del cuadro tetracolor también se refirió a un ex jugador del Cacique: Jaime Valdés. Uauy aseguró que Ivo Basay no ha pedido la contratación de Jaime Valdés. "El técnico no lo ha pedido. Que sea o no la casa depende de las necesidades que tenga el técnico, acabamos de firmar con Jorquera y también tenemos a Luis Jiménez. Los recursos no nos sobran como a otros clubes, así que tenemos que ser responsables con lo que tenemos".

En Colo Colo están descartados los fichajes de Tobías Figueroa y Mauro Quiroga. Están en carpeta Nicolás Blandi, Lucas Viatri y Diego Churín.

Los albos ya tienen dos refuerzos que son César Fuentes y Miguel Pinto. A ellos se sumarían Leonardo Valencia y Matías Fernández.