Presidente de la U descartó jugar sin público: 'Sería una pichanga'

La intención de la ANFP es que el fútbol chileno regrese el próximo viernes 22 de noviembre. Tras poco menos de un mes con el Torneo Nacional detenido, desde Quilin quieren terminar lo antes posible el campeonato y así definir a los equipos clasificados para torneos internacionales del próximo año.

En ello, y ante la negativa de deponer las movilizaciones en el país, la posibilidad de que no se reanude el torneo es cierta y por lo mismo es que una de las opciones era terminar el campeonato a puertas cerradas, algo que no gustó nada en el CDA.

Así lo confirmó el mandamás azul, José Luis Navarrete, quien aseguró que: "no existe posibilidad de jugar sin público, no podemos ir contra la corriente, sino que sumarnos. Si los aspectos de seguridad no están para el espectáculo, la dinámica nos dirá que no debemos hacerlo", dijo en conversación con Radio Futuro.

"Hay que reanudar la actividad con público, son muy importantes no sólo para la U sino que para el fútbol chileno ¿Se imaginan un partido sin público? Sería una pichanga", agregó Navarrete.

Al finalizar, aclaró la postura de los azules respecto a terminar el torneo anticipadamente: "para mí hubiera sido fácil terminar el campeonato, pero no es ético. No estamos de acuerdo con poner fin al torneo", cerró.