Presidente de la ANFP reveló las razones de la salida de Caputto de la sub 17

Con información de Gonzalo Álvarez

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, habló en exclusiva con Radio ADN sobre la sorprendente renuncia de la selección sub 17 del entrenador Hernán Caputto, cuando sólo faltan cuatro meses para que se dispute el Mundial de la categoría en Brasil.

Al respecto, sostuvo que la decisión del DT "fueron razones que indicó en su carta de renuncia, con necesidades de desarrollo personal, entre otras cosas (...) Después de la clasificación en Perú al Mundial me reuní con él en bastantes oportunidades, bastantes horas, lo cual fue un agrado y enriquecimiento sobre la manera de ver el fútbol, pero posteriormente, él en forma legítima optó por tomar otros desafíos profesionales".

Sobre si ese desafío es Universidad de Chile, indicó el timonel que "yo entiendo que se va para allá, y si fuera así, creo que le haría muy bien al club en cuanto a planificar un desarrollo en el fútbol joven", lanzó el timonel de la sede de Quilín.

Acerca de cuándo supieron la decisión, Moreno explicó que "hace dos semanas y media que existián estas conversaciones, pero a mí Caputto recién me comunicó el día de ayer de su renuncia. Lo importante es desearle lo mejor, y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de enfrentar y entregarle a esta selección sub 17 el mejor nombre para que nos lleve a desarrollar un muy buen entrenamiento, con partidos de alto nivel, para que lleguemos a Brasil de la mejor forma posible y así podamos disputar un gran Mundial", manifestó.

¿Pudo haber sido un motivo para que renunciara el que la ANFP no haya efectuado un partido amistoso con Inglaterra? "No hay rechazos de partidos completos. Probablemente tengamos ese partido con Inglaterra, en México, en Sudamérica o en Chile. No hay un caso concreto que haya gatillado la salida de Hernán", sostuvo Moreno.

¿Hay algún grado de autocrítica desde la ANFP por no mantenerlo en la banca? "Ya vendrá el tiempo de analizar debidamente cuáles son las autocríticas y por cierto, si existen oportunidades de mejora en nuestra manera de actuar, con toda la humildad del mundo estaremos dispuestos a reconocer y a mejorar la forma", indicó.

¿Hubo una reunión con Fernando Felicevich la semana pasada sobre el fútbol joven? "No, nunca, no ha existido esa reunión del miércoles pasado que se ha indicado, mucho menos en Quilín. Las reuniones se realizan abiertamente y yo estuve el miércoles pasado en Chile para tener dos temas puntuales, que era la preparación de una reunión en la Conmebol respecto al Mundial de 2030, y posteriormente después tuve una reunión de directorio durante todo el día. En ningún caso estuvo Fernando en esa cita".

¿Algún representante te ha presentado un proyecto para el fútbol joven? "No, la responsabilidad no corresponde radicarla en proyectos que presenten los representantes. La responsabilidad corresponde a un plan nacional que debe ser desarrollado desde la Federación de Fútbol de Chile y por supuesto de nuestros clubes, porque ellos son el motor del fútbol joven".

En esa línea, el presidente de la ANFP añadió que "no corresponde el direccionamiento del fútbol nacional joven en ningún representante. Quiero ser enfático y dejarlo bastante claro, los rumores son absolutamente alejados de la realidad".

¿Está decidido el reemplazante de Caputto? "Estamos trabajando en eso, en el mejor nombre. Tenemos que analizarlo también con nuestros otros entrenadores y también con el directorio".

¿Hay una fecha límite? "Lo antes posible, con un sentido de urgencia en la búsqueda de este entrenador. Pero ojo, este sentido de urgencia no nos puede llevar a no sopesar y valorar cuáles son las condiciones bases que requerimos para que se sume a esta sub 17", cerró.