Presidente de la ANFP por incidentes en Coquimbo: 'Fue un acto de delincuentes'

Sebastián Moreno, presidente de la ANFP analizó el Consejo de Presidentes que se realizó en Quilín y dialogó por los actos de violencia que se presenciaron en Coquimbo.

Moreno no dudó en catalogar lo ocurrido en el duelo entre Coquimbo y Audax como un acto de delincuencia. "Fue un acto de delincuentes que están claramente utilizando la figura del fútbol con valores que no tienen nada que ver con este deporte. Aquí hay delincuencia que no permite realizar una actividad tranquila. No vamos a detener los esfuerzos".

Sobre ese duelo, confirmó que tendrá que ser programado más adelante. "Lamentablemente no pudimos continuar el partido hoy. Intentamos programar para mañana a las 12, pero Coquimbo juega copa internacional el martes. Por eso, el partido queda diferido para otra fecha".

Pensando en el partido de Universidad de Chile, Moreno aseguró que no pueden espantarse por las amenazas. "Uno no puede tener miedo a la cantidad de aforo que tenga un partido. Hoy en Coquimbo vimos que fallaron en seguridad. Un hecho importante a destacar es que los hinchas de verdad protestaron contra los que entraron. Junto con los clubes seguimos trabajando. No se puede generalizar situaciones puntuales en algunos estadios. No nos podemos permitir el no jugar más. El fútbol no tiene ninguna responsabilidad".

Ante la negativa de los presidentes en admitir el ingreso de Lorena Medel al directorio, Moreno manifestó su dolor. "Me quedo con una sensación muy amarga. Nos podía entregar una visión distinta. Igual agradecemos a quienes votaron a favor, entendiendo el momento difícil que atraviesa la actividad".