Presidente de la ANFP: 'Existen razones más que considerables para aplazar el fútbol'

Sebastián Moreno, presidente de la ANFP se refirió a la suspensión del fútbol chileno tras las intensas manifestaciones que se realizan en el país.

El directivo aseguró que no están las condiciones para retornar a las canchas esta semana. "Cómo futbol entendemos que no estamos ajenos a la realidad que vive Chile. Hemos conversado con las autoridades respectivas. Sostuvimos una reunión y nos señalaron que no están las condiciones para desarrollar la fecha normalmente".

Moreno justifica la recalendarización del torneo. "Nuestra idea es retornar al fútbol pero no a cualquier precio. Existen razones más que considerables para aplazarlo".

El presidente de la ANFP fue tajante en asegurar que tienen las intenciones de jugar hasta diciembre. "No es factible extender el campeonato hasta enero, claramente puede haber una extensión pero es una obligación de cerrar el torneo el mes de diciembre".

Sobre la reprogramación de lo que queda del torneo y Copa Chile, Moreno aseguró que esperan jugar el torneo primero. "La idea es darle prioridad al campeonato. Terminado este, jugar las semifinales y finales de Copa Chile".

Por la eventual "Supercopa" que se jugaría con clubes a nivel sudamericano, el directivo aseguró que no lo han considerado de momento. "Es un tema muy interesante y novedoso en cuanto a ocupar fechas de calendario que no se usaban antes. Pero no hemos hablado eso con Colo Colo".