Presidente de Everton confesó que fue amenazado de muerte

La tensa relación que vive la hinchada de Everton con la Sociedad Anónima del Grupo Pachuca, por la no apertura de la Corporación, vive un nuevo capítulo.

En conferencia de prensa para presentar medidas de seguridad en el estadio Sausalito, el Presidente de Everton, Pedro Cedillo, acusó que fue amenazado de muerte. "Hemos entregado todos los antecedentes de estas amenazas ante la justicia para que sean investigados y se determinen los responsables. Se tratan de acciones graves y directas que solo buscan amedrentarnos, pero no lo van a lograr. Lo más grave fue encontrarnos en Sausalito con unos muñecos rellenos hechos de tela, de tamaño real, que estaban colgados de cabeza con nuestras caras. Es una amenaza de muerte directa, y son esos tipos de actos que deben ser erradicados del fútbol".

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno entregó su apoyo al cuadro de Viña del Mar. "Hay seria preocupación por estas situaciones que se dieron a conocer. No toleramos la violencia en ninguna de sus formas relacionadas con el deporte que tanto queremos. No la toleramos ni dentro ni fuera del estadio. El mecanismo de presión mal entendido, a través de actos de violencia a nuestros dirigentes, a los hinchas del club o a cualquier amante de este deporte, no son aceptadas. Estamos dando una batalla tremenda por cambiar el fútbol chileno, con acciones y actividades concretas. Estamos intentado renovar una mirada de confianza hacia nuestros simpatizantes y la hinchada general. Tenemos una mirada decidida, correcta, honesta en condenar y tener acciones concretas en perseguir las responsabilidades. Así tendremos un mejor fútbol. Nuestro apoyo incondicional al club Everton".

El cuadro Oro y Cielo enfrentará a Unión Española, este sábado a las 17:30 horas en el estadio Sausalito. Los viñamarinos están 11° con 18 unidades.