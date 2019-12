Presidente de Cruzados apuntó contra Paredes: 'Tuvo una posición desde el día uno de no jugar'

Universidad Católica finalmente fue el campeón del fútbol chileno, consagrado por el Consejo de Presidentes de la ANFP. El torneo nacional 2019 no se pudo seguir disputando por la crisis social que atraviesa el país, lo que definió a los cruzados como los monarcas del fútbol chileno.

En ello, el presidente Universidad Católica, Juan Tagle, sigue celebrando el título en la precordillera: "somos absolutamente legítimos campeones. Ganamos el título en la cancha. Estábamos 13 puntos arriba. Por cábala, yo decía que aún no éramos campeones, pero el título estaba amarrado y todo el medio lo reconoce,", comentó en conversación con La Tercera.

"Todos nos sentimos campeones, orgullosos y partícipes de esta década, la más gloriosa de la Católica, pero nos quitaron un elemento central que es la celebración en cancha. Nos quitaron la celebración, no el campeonato", agregó la máxima autoridad del cuadro de Las Condes.

Respecto a la suspensión definitiva de la temporada 2019, Tagle no se mordió la lengua: "me parece que el Sifup tuvo una cierta debilidad con algunos jugadores de mucho peso que manifestaron una posición muy negativa. También tuvo una debilidad frente al tema de los seleccionados. Fue una pésima señal que no jugaran ante Perú", sostuvo.

Y además disparó contra el capitán de Colo Colo, Esteban Paredes: "tuvo una posición desde el día uno de no jugar. No dio nunca la opción de que se jugara. No es que dijera que se juega si se cumple esto. Nunca quiso jugar. Puede ser que esté equivocado, pero nunca le vi un llamado a jugar. Le vi solo decisiones de no jugar y de terminar el campeonato".

Al finalizar, comentó la situación de Santiago Wanderers, que deberá seguir en la B: "me parece desafortunado lo que ha pasado con Wanderers. Se votaron tres opciones. La ANFP presentó dos, ninguna consideraba ascensos ni descensos", cerró