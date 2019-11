Presidente de Azul Azul y el retorno del campeonato: 'Nosotros no vamos a jugar por jugar'

José Luis Navarrete, presidente de Azul Azul explicó la postura de Universidad de Chile ante un eventual retorno del fútbol chileno.

El directivo aseguró en conferencia de prensa aseguró que se mantienen expectantes a ver qué decide la ANFP para un eventual retorno del campeonato. "Nosotros no podemos proponer nada, es la ANFP la que tiene que hacer las propuestas. Nosotros somos solo un club más de la asociación de fútbol. Si están las condiciones, la U siempre va a querer jugar"

De todas formas, el directivo descartó tajantemente que estén dispuestos a comprometer algunos factores solo para que jueguen. "No estamos dispuestos a jugar sin público, porque el público es otro actor importante. No podemos estar jugando escondidos. Tampoco vamos a jugar con juveniles. No vamos a jugar por jugar".