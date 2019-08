Presidente de Antofagasta acusó falta de fair play a la U

Una situación particular se vivió durante el duelo de la U contra Antofagasta, puesto que los azules durante el primer tiempo regaron de más la zona en donde se defendieron los Pumas, mientras que en el segundo lapso lo hicieron en el sector donde atacaban los laicos.



Aquella particularidad se contradice con el reglamento del fútbol chileno, puesto que desde 2019, se estableció (según informó La Tercera) que los clubes locales no podían hacer este proceso de manera diferenciada el campo de juego.



Al respecto, el presidente de Antofagasta, Jorge Sánchez, comentó al rotativo que "lamentablemente solo será una sanción económica, pero esto es más parte del fair play que debiese mostrar un club. No me parece que un equipo grande haga cosas así, que son parte del pasado, que ya no se hacen en el fútbol moderno. En el segundo tiempo no regaron hacia donde atacábamos nosotros, y si bien en el primer tiempo se regó para los dos lados, en el área nuestra había mucha más agua y por eso que a Garcés le costaban tanto los saques".



La opción de que la U sea sancionada no recae solo en este caso, sino que también en el hecho de que José Luis Navarrete, presidente de Azul Azul, se encontraba en el túnel del sector sur del Estadio Nacional, presencia que está prohibida y que fue consignada en el informe de Roberto Tobar.