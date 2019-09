Presentaron el logo del Mundial de Catar 2022

La FIFA dio a conocer el emblema oficial que tendrá el Mundial de Catar, a disputarse en 2022 y que se tratará de la vigesimosegunda edición del torneo intercontinental.



El logo representa, según el sitio oficial, la "visión de un evento que conecta e involucra al mundo entero, al tiempo que presenta elementos sorprendentes de la cultura árabe local y regional y alusiones al hermoso juego que es el fútbol".



The Official Emblem of the 22nd edition of the FIFA #WorldCup was unveiled today as FIFA and host country Qatar reached another major milestone on the road to the world’s greatest football showpiece.



Read more: https://t.co/QLAMYhKPWe pic.twitter.com/5QSPiwRUp0