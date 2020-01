Prensa inglesa filtró 'fiesta secreta' del City con modelos italianas

Una polémica celebración se destapó en las últimas horas en Inglaterra. Medios ingleses e italianos revelaron una "fiesta secreta" de los jugadores del Manchester City tras golear por 6-1 al Aston Villa en Birmingham.

Primero fueron los italianos de Dagospia quienes filtraron la supuesta fiesta donde habrían participado, al menos, 15 modelos de aquel país, las que son popularmente conocidas en redes sociales.

La celebración se habría dado en un hotel exclusivo de la zona de Cheshire, llamado Mere Golf Resort & Spa, donde las mujeres se alojaron, según se puedo apreciar en las publicaciones hechas en sus redes sociales.

Luego fue el turno de la prensa inglesa. The Sun, quienes revelaron que Pep Guardiola estaba enterado de la celebración, pero se desconoce si sabía de esta fiesta, la que finalmente habría sido una celebración atrasada de Navidad entre los jugadores del City.

El mismo medio aseguró que no se trataría de 15 modelos, si no que habrían sido 22 las modelos que habrían llegado al hotel: "creo que sus esposas estarán sorprendidas de saber que estas mujeres estaban invitadas, pero ellas no", sostuvo una fuente al The Sun.

