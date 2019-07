Prensa española confirma la 'rebeldía' de Neymar con el PSG para volver al FC Barcelona

Mientras la Selección Brasileña prepara su compromiso de este martes ante Argentina por las semifinales de la Copa América 2019, el capitán de la "verdeamarelha", Neyamr JR, piensa en su futuro tras quedarse fuera del torneo por lesión.

El ariete, quien está en Brasil de vacaciones, pero apoyando al plantel local para quedarse con el trofeo, se habría declarado en total "rebeldía" con el París Saint-Germain (PSG), para regresar de una vez por todas la FC Barcelona, club del cual salió hace dos años, pero al que hora desea volver.

Así lo confirma Sport, medio cercano a la intimidad catalana, quienes sostienen que Neymar no se integrerá a la pretemporada del cuadro parisino el próximo 8 de julio para luego emprender rumbo a China. Según el medio, el brasileño viajaría directo de Brasil a España, sin parar en Francia pues no tiene intención de ponerse a las ordenes del alemán Thomas Tuchel.

"La postura del brasileño, respaldada por su familia, no cogerá por sorpresa a la dirección del club catarí-francés, que ahora se debate entre citar o no a su estrella sabiendo que protagonizará un desplante si no ha sido ya traspasado al Barça", afirma la publicación