Prensa argentina lamentó la designación de Julio Bascuñán: 'El mal recuerdo con Messi'

Mientras Chile se juega esta noche su paso a los cuartos de final de la Copa América enfrentando a Ecuador por el Grupo C, al otro lado de la cordillera no pueden más de los nervios. Y es que la Selección Argentina no lo pasa bien en el torneo y a falta de una fecha para el final de la zona de grupo, están quedando eliminados prematuramente de la competencia.

La escuadra que en cancha comanda Lionel Messi se jugará la vida el próximo domingo ante Catar para avanzar de ronda, y para dicho encuentro la Conmebol designó como juez del compromiso al árbitro chileno Julio Bascuñán, quien viene de robarse todas las miradas en el último compromiso de Brasil ante Venezuela donde anuló dos goles a insinuación del VAR.

Por ello y por los "malos recuerdos" que tienen sobre el nacional, es que la prensa trasandina no ocultó su preocupación por la designación de Bascuñán: "el árbitro contra Qatar: el mal recuerdo con Messi", tituló Olé en una crónica especial.

"El chileno viene de ser protagonista en el duelo entre Brasil y Venezuela, en el que le anuló de manera correcta tres goles al local, dos gracias a la ayuda de la tecnología, aunque el último recuerdo con la Selección tiene una roja y una fuerte discusión con Leo Messi", agregó el medio trasandino.

Precisamente sobre lo último, es que Olé comentó respecto al supuesto "conflicto" con Messi que: "aquella pelea con Leo fue el 1 de septiembre de 2016 en un cruce ante Uruguay que terminó con victoria argentina por 1-0 gracias a un gol del 10, justamente el día que regresó a la selección luego de haber renunciado tras la final perdida ante Chile en Estados Unidos por la Copa América 2016. ¿Qué pasó? El juez decidió expulsar mal a Paulo Dybala (la primera amarilla fue exagerada) y el capitán se le fue al humo para evitar la tarjeta para el jugador de la Juventus. La protesta no generó ningún cambio en la decisión de Bascuñán", escribió el portal.

Todo esto, avalado por las palabras del propio Messi, quien tras aquel partido, comentó que: "no pudimos hacer el juego que pretendimos porque el árbitro no nos dejó. No es la primera vez que nos deja con diez jugadores", dijo aquella vez.

Al finalizar, sostuvieron que: "los recuerdos de la selección con Bascuñán no son positivos. Más bien, todo lo contrario: dirigió a la Argentina en esas mismas eliminatorias ante Ecuador en el Monumental, que terminó con un 2-0 para los visitantes y ante Brasil en Belo Horizonte, con un victoria Verdeamarela por 3-0. La única experiencia con el juez en Copa América sí da algo más de esperanza. En Chile 2015, Bascuñán impartió justicia en la victoria por 1-0 ante Jamaica", cerraron.