Pizzi recordó la final de la Copa Confederaciones: 'Díaz no fue el culpable del gol de Alemania'

Pese a que ya han pasado más de dos años desde que la Roja llegó a la final de la Copa Confederaciones ante Alemania bajo el mando de Juan Antonio Pizzi, el estratego volvió a recordar lo que ocurrió en aquel partido ante el conjunto europeo.

En ese contexto, el DT se volvió a referir al gol que le costó la victoria al conjunto nacional, que tuvo a Marcelo Díaz como el principal protagonista.

"Marcelo Díaz no fue el culpable del gol de Alemania en la Copa Confederaciones 2017. Fue virtud del rival que lo encerró y se la quitó", sostuvo de manera tajante Pizzi en conversación con el programa "Estudio Fútbol" de TyC Sports.

Por otra parte, el estratego también se refirió al VAR y a los cuestionamientos que surgieron tras la Copa América que se disputó en Brasil.

"Los árbitros se equivocan y también los técnicos y los jugadores. Todos nos equivocamos. Con los errores soy muy nobles, no sospecho si no no sería parte de este ambiente", concluyó.