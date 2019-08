Piqué sobre posible traspaso de Neymar: 'Es él quien tiene que salir a hablar'

Gerard Piqué está en Estados Unidos en donde disputará dos amistosos ante Nápoli, aprovechando la situación, habló con la prensa estadounidense hablando sobre la situación de Neymar Jr, quien aún no ha firmado con el conjunto culé luego de manifestar que no estaba contento con el PSG.

El referente indicó que "creo que la operación es muy complicada. Estaría encantado de tenerlo aquí, aunque tiene que ser él el que se manifieste. Claro que hablamos con él, pero no es oportuno confesar conversaciones privadas. Es él quien tiene que salir a hablar, es un crack dentro y fuera del campo, y nosotros esperamos acontecimientos", sostuvo.

📡 @3gerardpique on Neymar Jr's possible return: "He's a great player who knows the dressing room, the city, and the Club. It's a complicated transaction and it must be he who decides." pic.twitter.com/hOayiqY5UJ