Pipo Gorosito suena en la UC tras salida de Quinteros: 'No me corresponde pronunciarme'

El técnico del actual campeón del fútbol chileno, Gustavo Quinteros, no seguirá dirigiendo Universidad Católica y partirá al Xolos de Tijuana de México. Ante esto, el monarca del fútbol nacional empieza una búsqueda para un nuevo estratega, y entre pasillos suena un nombre: Pipo Gorosito.

Néstor Gorosito se destacó en el elenco cruzado en el 1994 y 1995, donde conquistó el primer trofeo internacional del club, la Copa Interamericana en 1994; luego, la Copa Chile 1995 y la liguilla pre-Libertadores en 1994 y 1995. Es más, en 1994 Gorosito fue elegido el mejor jugador del año en Chile.

Sobre liderar el conjunto cruzado, Pipo Gorosito habló con El Gráfico Chile indicando que "siempre que se va un entrenador de Católica o de San Lorenzo, por el cariño que me tiente la gente de ambos clubes, mi nombre aparece, pero no es más que eso, no tengo nada más que decir, porque no corresponde que diga nada. Uno tiene que estar tranquilo y ver qué sucede después".

"No me corresponde pronunciarme, por una cuestión de respeto hacia los clubes. En católica han elegido muy bien las veces que han tenido que buscar entrenador. Salieron campeones dos veces seguidas con dos entrenadores diferentes, con Salas también se logró un bicampeonato. Hay que esperar para ver qué pasa", manifestó.