Pinilla y un posible retorno a la U: 'Hay una relación desgastada y Goldberg no me tiene buena'

Mauricio Pinilla habló largo y tendido con el programa "Sin Barrera" del CDF, quienes adelantaron parte de la conversación con el ariete, donde se refirió a su bullada salida de Universidad de Chile y al futuro de su carrera.

Al respecto, el ariete comenzó diciendo que "mi error fue no haber conversado con los dirigentes que tenían el peso suficiente y definían. Tomé una decisión apresurada y les dije: sigan haciendo su pega como lo están haciendo, pero yo no seré cómplice de sus cagadas”, dijo Pinilla.

En esa línea, Pinilla agregó: "Cuando Heller dijo ‘Pinilla no es más jugador de la U’ me sentí traicionado. Para algunos hinchas quedé yo como traidor y no fue así. Peleé por muchas cosas, quizás me puse medio sindicalista y al final pagué el precio que están pagando todos los jugadores".

Consultado sobre un posible retorno al cuadro laico, el delantero aseguró que era complicado, debido a que no tenía buena relación con los dirigentes del club.

"Hay una relación que está desgastada, entre yo y el hincha, más que yo y los dirigentes. Me junté con Carlos (Heller), vimos nuestros temas y los aclaramos. No creo que me llame el Polaco Goldberg, no me tiene buena y nunca ha hablado bien de mí. Una vez dijo que Bielsa nunca me iba a llamar. Pero a la semana me llamó", manifestó.

Finalmente, Pinilla concluyó diciendo que "no sé qué tendrá Goldberg conmigo, pero veo difícil que me llame él. Por sanidad para ambas partes, hay ciclos que es mejor cerrar”.