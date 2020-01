Piloto que socorrió al fallecido Paulo Goncalves relató cómo fue el trágico momento

Una triste noticia impactó al mundo del deporte este domingo, día en que dejó de existir el piloto portugués Paulo Goncalves, quien competía en motos durante el Rally Dakar que se disputa en Arabia Saudita.

El deportista luso sufrió un paro cardiorrespiratorio tras caerse en su moto y perdió la vida a los pocos minutos, aunque antes intentó ser socorrido por otro piloto que llegó al lugar, Toby Price.

El conductor australiano se mantuvo al lado de Goncalves, aunque nada pudo hacer para salvarle la vida.

"Estaba en una pista rápida a todo gas. La lámpara del GPS se me apagó y vi una moto tendida en la distancia, y nunca es bueno porque era una zona de alta velocidad. Al llegar me encontré a Paulo en el suelo. Primero no sabía muy bien quién era y luego rápidamente me di cuenta de que era él. Inmediatamente vi que era algo bastante serio e intentamos que respondiese y llamamos a los helicópteros e informar al control de carrera cuanto antes (...) Continuamos llamando por ayuda y respondieron que el helicóptero estaba en camino. Intentamos hacer todo lo que pudimos, pero no había respuesta, lamentablemente no había respuesta", comenzó relatando con toda emoción Price.



"Fueron los 8 minutos más largos de mi vida. Sentí que fueron como una hora. Los médicos respondieron bastante rápido, viendo cómo estaba él y trataron de consolarme a mí y a Svitko. Fue un duro día para el mundo del motociclismo, perder un gran amigo y un gran compañero", añadió.



En esa línea, el piloto recordó cómo se había dado la etapa hasta ese momento. "La media de velocidad creo que fue de 120 kilómetros por hora. Cuando llegamos a esas velocidades, es difícil quitar los ojos de la pista y mirar el 'roadbook' y comprobar que estás en la dirección correcta. Pero no es culpa de nadie. Desgraciadamente a veces te llega tu momento y lamentablemente ayer fue el momento de Paulo".



"Estoy feliz de haber estar ahí tanto tiempo como pude. Me acuerdo que él se paró cuando yo me rompí la pierna en el Dakar de 2017. Era lo mínimo que podía hacer por él. Ayudamos a meterlo en el helicóptero y me tomó entre 15 o 20 minutos para recuperarme y volver a subirme a la moto. Portugal perdió a un buen guerrero, eso es seguro", añadió.



Finalmente, Price terminó diciendo que "lo hubiese hecho en cualquier otro momento. El Dakar es una carrera importante, pero es solo una carrera. Todos somos personas, y tenemos que cuidarnos unos a otros. Sabemos que el riesgo que nos rodea. Solo queda esperar y rezar que no haya muchos días como estos, pero desafortunadamente a veces en este deporte tocan estos días. Ojalá que no volviese a ocurrir nunca más en el futuro cercano. Vamos siempre al límite, y te enseñan que el peor escenario puede llegar del bache más pequeño. A veces caes y otras la moto te impacto a ti. Definitivamente es ir a todo gas".