Piloto alemán se llevó la victoria en el Santiago E-Prix 2020 de la Fórmula E

Este sábado se llevó a cabo una nueva versión de la Fórmula E en nuestro país, en donde el piloto alemán, Maximilian Gunther, se llevó la victoria del Santiago E-Prix 2020, seguido por Antonio Felix Da Costa y Mitch Evans.

El representante de BMW Andretti logró su primer triunfo, siendo el competidor más joven en ganar una carrera de esta categoría con 22 años.

De esta forma el alemán escaló al cuarto lugar de la tabla general por detrás de Sam Bird (3°), Alexander Sims (2°) y Stoffel Vandoorne , quien alcanzó el liderato dejando atrás al británico Sims.

La próxima jornada se realizará en Mexico por la cuarta jornada mundial de la Fórmula E.

WHAT A DRIVE! @maxg_official wins the 2020 Antofagasta Minerals #SantiagoEPrix for @BMWMotorsport 🏆 pic.twitter.com/I5KXXzzeDx