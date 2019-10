Petr Cech tuvo debut soñado como portero de Hockey sobre hielo

Peter Cech de 37 años debutó como guardameta en los Guildford Phoeniex, un equipo de la cuarta división inglesa de Hockey sobre hielo.

Cech se mantiene como director deportivo del Chelsea, equipo que defendió entre 2004 y 2015, cargo que no lo ha detenido para seguir en otras ramas del deporte.

Al respecto, el histórico indicó que "después de 20 años de fútbol profesional, esto es una experiencia maravillosa. El hockey es el deporte que me encataba ver y jugar de niño. Me sorprende que no estuviera más nervioso".

