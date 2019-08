Periodista italiano reveló que Alexis rechazó irse a la Roma teniendo listo su contrato

A pesar de todo lo que se ha hablado sobre Alexis Sánchez, que había peleado con un jugador joven en el United, que el director técnico lo tenía entrenando para ser parte del equipo B, y los muchos equipos que, según la prensa inglesa, estaban apostando por Alexis, los deseos del chileno son más claros que nunca.

Y es que el periodista italiano Tancredi Palmeri, indicó en su cuenta de Twitter que el Manchester United había llegado a un acuerdo con la Roma por la cesión de Alexis, y que el equipo italiano estaba apostando a pagar la mitad del salario del atacante, pero el chileno se negó a la transferencia.

Manchester United reached an agreement with Roma for a straight loan of Alexis Sanchez as Roma would have paid half of his wages at 9.5m€ per year, but the Chilean refused the transfer