Pep Guardiola exigió a Gallardo en los 'The Best: 'Parece que existe solo Europa en el mundo'

El pasado martes, River Plate derrotó por 2-0 a Boca Juniors en el partido de ida de las semifinales de Copa Libertadores 2019, manteniendo la tónica de lo que han sido los últimos compromisos entre ambos por torneos internacionales.

En ello, el entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, comentó el duelo entre los dos equipos más grandes de Argentina: "vi la última final de la Libertadores en Madrid con Boca y River. Estuve en un clásico, hace años en cancha de River, pero no estuve nunca en la cancha de Boca. Espero que algún día antes de que me haga mayor pueda asistir. Me gustaría asistir", partió comentando en conversación con TNT Sports.

Pero junto con comentar el duelo entre River y Boca, el entrenador catalán solo tuvo elogios para Marcelo Gallardo, DT de los "millonarios": "sé que lo que ha hecho Gallardo en River es increíble, a nivel de resultados. En darle consistencia un año y otro año y otro año, se le van jugadores pero sigue estando".

"Hay cosas que no me explico mucho. Estamos nominados 3 entrenadores para el mejor del año y él no está nunca. Hay que ver fútbol sudamericano. Parece que existe solo Europa en el mundo y no entiendo cómo Gallardo no está nominado como los mejores entrenadores del mundo. No sólo por 1 año, sino por tanto tiempo. Ojalá algún día pueda enfrentarme a sus equipos. Sería muy bonito", lanzó si el español desatando la locura entre los hinchas de la "banda sangre".