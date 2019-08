Pene falso y orina de sus hijos: las técnicas que usaba Mike Tyson en la prueba antidoping

En entrevista con el programa de ESPN, Ahora o Nunca, el excampeón mundial de peso pesado, Mike Tyson, reveló sus técnicas para evitar ser detectado en las pruebas antidopaje: un pene falso con la orina de sus hijos.

El deportista, retirado desde el 2004, estuvo envuelto en varias polémicas durante su carrera, como la mordida de oreja a Evander Holyfield. Ahora, reveló sin tapujos que él usaba la orina de su esposa al igual que el jugador de basquetbol Dj Cooper, quien dio positivo por embarazo al utilizar el pis de su esposa.

Al respecto, Tyson expresó que "Si, yo sé algo de eso, solía usar la orina de mi esposa y entonces ella me decía que'cuando salgan los resultados, te van a decir: señor Tyson, está embarazado', entonces mejor usaba la orina de mis hijos", indicó.

El entrevistador, quien también es deportista, le preguntó cómo lo hacía para hacer trampa en la prueba, ya que cuando éstas se ejecutan, usualmente hay un doctor controlando el proceso, a lo que el exboxeador le señala: "es que tienes el 'whizzinator', el pene falso. La mayoría de los hombres, aunque seas gay, se sienten incómodos cuando les muestras el pene. Así que les mostraba el pene y ellos hacían así (como si no quisieran mirar), me lo sacaba con la mano y me decían que lo hiciera yo solo", finalizó.