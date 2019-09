Pellegrini es el único DT que ha vencido a cuatro entrenadores del Manchester United pos-Ferguson

Un hito que enaltece su carrera fue el que logró el DT chileno del West Ham United, Manuel Pellegrini, tras la victoria por 2-0 contra Manchester United.



Según el portal inglés Squawka, el ingeniero es el primer estratega en vencer a cuatro técnicos distintos de los Red Devils, luego de la salida de Alex Ferguson.



En rigor, Pellegrini ha derrotado a David Moyes (con el Manchester City en la temporada 2013-14), a Louis van Gaal (también en los ciudadanos en 2014-15), a José Mourinho (ya con el West Ham en 2018-19) y a Ole Gunna Solskjaer (en 2019-20).



Vale decir que el cuadro de los Hammers está en zona de clasificación a Europa League con 11 unidades.

Manuel Pellegrini has now beaten Man Utd under each of their permanent post-Ferguson managers:



