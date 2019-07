Pedro Morales sobre la U: 'Llama la atención que a los históricos se les cierra la puerta'

Pedro Morales, mediocampista de Deportes Temuco analizó su presente en el cuadro de la Araucanía y también el presente de Universidad de Chile.

El jugador conversó con el diario La Tercera y señaló que a comienzos de año tenía todas las intenciones de volver a vestir de azul, pero no recibió respuesta. "Hablé con la U y les dije que del tema económico no se preocuparan. El tema era volver a la U. No se pudo dar porque Sabino Aguad estaba con todo el tema Kudelka".

Ante la ausencia de jugadores históricos en el plantel actual de los azules, Morales aseguró que es algo que no logra comprender. "Me llama la atención que a los históricos se les cierra la puerta de la U, pero hay gente nueva que está tomando decisiones pensando en el futuro del club".

Sobre si considera que haber jugado en Colo Colo, Morales asegura que no cree que haya repercutido. "Apareció la opción de Colo Colo y la tomé. Fue una buena experiencia. No me arrepiento de ninguna decisión en mi carrera. Todo valió la pena, me ha ido bien en todos lados".

Pensando en el choque ante los azules por Copa Chile, Morales asegura que tienen cierta ventaja por que han jugado más partidos en el último tiempo, aunque no estará presente por lesión. "Me da pena, porque es un lindo partido para jugar. Será un partido duro, pero tenemos la ventaja de que hemos jugado más partidos que ellos".

El duelo entre Deportes Temuco y Universidad de Chile será el día domingo a las 15:00 horas.