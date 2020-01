Paulo Garcés y la UC: 'Es normal que la gente no me quiera mucho'

El miércoles 11 de mayo del 2011 la relación entre los hinchas de la Universidad Católica y Paulo Garcés se rompió para siempre. Los "cruzados" visitaron Montevideo para enfrentar a Peñarol por los cuartos de final de la Copa Libertadores de aquel año y dos errores groseros del portero, dejaron muy complicada la llave ante los uruguayos.

En la vuelta la UC ganó 2-1, pero no le alcanzó para meterse a las semis del torneo. Ese día, en Montevideo, es muy recordado por los hinchas precordilleranos, quienes no perdonaron nunca más a Garcés.

El pasado sábado, el nuevo arquero de Curicó Unido fue a San Carlos de Apoquindo para el duelo ante amistoso frente a la UC y los hinchas "cruzados" no se olvidaron de pifiar al arquero: "acá es normal que la gente no me quiera mucho, ya todos saben mi pasado. Pero trato de centrarme en lo mío", comentó a La Tercera.

Al portero además no le perdonan el hecho que tras lo sucedido en esa Copa Libertadores partiera a la U y años más tarde fichara por Colo Colo: "me encantaría (volver), pero sé también que, por la edad y el pasado de los tres equipos, es muy complicado. Me quedo con lo mejor que viví en cada uno de esos clubes", sostuvo.

"Hay que mejorar muchas cosas, falta demasiado. Se podría haber optado por mejores decisiones, dar tranquilidad desde mucho antes, pero lamentablemente no fue así", aseveró respecto a lo sucedido en el fútbol chileno tras el estallido social.

A finalizar, adelantó su posible retiro: "todavía no lo pienso. Me quedan años de carrera. Si me gusta lo que es formar arqueros y entrenarlos. Creo que me gustaría seguir por ese lado, pero por ahora me enfoco en seguir jugando".