Paulo Dybala repasó a Jorge Sampaoli: 'Tuvo actitudes muy raras'

El futbolista de la Juventus Paulo Dybala no tuvo filtros para comparar la relación que tienen los actuales seleccionados de la selección argentina con Lionel Scaloni a la que tenían con Jorge Sampaoli.

Al respecto, el mediocampista sostuvo a Fox Sports que "Scaloni es directo, dice las cosas como las piensa y sabe lo que quiere. Muy distinto a lo que pasaba anteriormente con Sampaoli, que era muy cambiante y para nada claro. A veces te decía que hagas algo, y cuando lo hacías te preguntaba por qué habías hecho eso. No se sabía bien lo que pretendía".

En esa línea, añadió que con el casildense "charlamos cuando vino a Torino antes de ir al Rusia, como lo hizo con otros jugadores. En el Mundial no tuve más comunicación. Nunca se acercó, nunca me dijo nada. No hablé más con él. Creo, no me saludaba".

Finalmente, Dybala terminó diciendo que Sampaoli "es raro, convives en un complejo como el de Rusia, compartes el tiempo, te cruzas muchas veces (...) Es muy raro que el entrenador no salude a un jugador, que no le pregunte cómo está o cómo se siente".