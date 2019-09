Paulo Díaz: 'Sigo ilusionado con poder ganarme el puesto de titular'

Fue, indiscutiblemente, uno de los grandes ganadores del partido ante Argentina. Paulo Díaz se consolidó como figura del equipo de Reinaldo Rueda ante los trasandinos el pasado jueves en Los Ángeles, y ante las expectativas de los hinchas, salió a responder como vive su actual momento.

En conversación con el portal oficial de la Roja, el defensor aseveró que: "estoy pasando por un momento lindo. Creo que arribar a River Plate es algo que cualquier jugador quiere por la dimensión del club que es y además me pilla en un buen momento", partió diciendo.

"River me puede ayudar en muchas cosas, más aún siendo el último campeón de América. Creo que me va a abrir muchas puertas, pero primero debo ganarme el puesto y jugar la mayor parte de los partidos del torneo y de la Copa Libertadores también lo que me hará crecer no solo en el club, si no que además en la selección", agregó el exPalestino.

Al finalizar, Díaz adelantó por lo que luchará en lo que resta de temporada: "sigo ilusionado de poder ganarme el puesto de titular. Entrego lo mejor en cada entrenamiento, y como ande en mi club es muy importante para que el profe (Rueda) vea la calidad de jugador que soy", cerró el defensor.