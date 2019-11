Paredes: 'Quieren retomar el fútbol para calmar a la gente, pero nosotros no estamos de acuerdo'

Hace más de dos semanas que está suspendido el fútbol. El último partido en jugarse fue el 17 de octubre, cuando Universidad de Chile venció 2-1 ante Deportes Iquique.

Durante la mañana, la ANFP se reunió con el Ministerio de Deportes para analizar si se puede retomar el fútbol. La decisión se tomará luego que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional se junte con la Intendencia, durante esta tarde.

Desde Colo Colo, Esteban Paredes sacó la voz ante la posibilidad de volver a las canchas y aseguró que no está de acuerdo. "Por ahí el Gobierno y la ANFP quieren retomar el fútbol para calmar a la gente, pero nosotros no estamos de acuerdo. Está muy complicado el tema, no sabemos lo que va a suceder, pero primero está nuestro país y el pueblo que lo necesita. El fútbol no sé cuando se va a retomar".

El delantero aseguró que hay que enfocarse en las cosas realmente importantes, como lo son las demandas sociales. "Conversando con los muchachos, con el plantel, con el cuerpo técnico. Creo que el fútbol está en segundo plano. Hoy en día estamos luchando por cosas mayores, por la gente que hace mucho tiempo quiere conseguir cosas y aún no las consigue. El fútbol está en segundo plano y primero está la gente que lo necesita y el pueblo".

El jugador de Colo Colo afirmó que han tenido constantes conversaciones con el Sifup. "Tenemos que arreglarnos como país primero, tratar de tener claridad del gobierno para que le de tranquilidad a la gente que lo necesita. Nosotros con el Sifup obviamente conversamos casi siempre, yo la verdad invito al Sifup y a los capitanes a conversar esta situación que es muy difícil. Siempre vamos a estar con la gente y con la familia, porque nosotros como futbolistas también venimos de familias que la están sufriendo, que también quieren los mismos beneficios que mucha gente quiere. Creo que el fútbol está en segundo plano".

Finalmente, Esteban Paredes al ser consultado sobre si se debería jugar la final de la Copa Libertadores, confesó no estar seguro. "También es un tema muy complejo, hay mucha inseguridad, yo no sé que va a pasar de aquí al 23 cuando se juegue la final. Hoy en día está sucediendo algo muy importante en nuestro país y creo que primero está eso y después ver si se puede jugar la Copa Libertadores", sentenció.