Paredes por vuelta del fútbol: 'Nosotros estamos en paro, no se de dónde van a sacar jugadores'

Esteban Paredes, delantero y capitán de Colo Colo analizó la crítica situación del fútbol chileno y el retorno de las canchas.

En el estadio Monumental, Paredes aseguró que no sabe cómo los clubes van a afrontar dichas competencias. "Nosotros estamos en paro así que no sé de dónde van a sacar jugadores. El otro día dije que lo que pasó con Iquique sobrepaso todos los limites, no nos podemos hacer los locos. Me parece raro que hayan programado".

El atacante aseguró que las condiciones no están para pensar en seguir jugando. "No es que no nos escuchen, van a seguir las conversaciones y de aquí a la otra semana van a analizar. Que se reinicie o se acabe de una vez por todas. Creo que hoy en día el ambiente no está para jugar".

Pensando en el resto de los clubes, el capitán de los albos argumentó que hay que respaldar a quienes no tienen las mismas facilidades que equipos grandes. "Siempre hay que ayudar a los más débiles. En reuniones pasadas no queríamos que se acabara el torneo porque queríamos seguir jugando pero no a cualquier costo. El ministro de defensa dijo que la situación es extremadamente crítica".