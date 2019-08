Paredes: 'Más allá que esté cerca del récord, lo importante es que el equipo se vio de otra forma'

Colo Colo venció por 1-0 a Unión Española en el estadio Monumental, con gol de Esteban Paredes en el minuto dos del primer tiempo.

El delantero quedó a un solo tanto de llegar al récord de Francisco "Chamaco" Valdés, en conversación con CDF, Paredes aseguró que más allá de eso, lo que hay que resaltar es el juego colectivo. "Más allá que esté cerca, lo más importante es que el equipo se vio de otra forma a otros partidos que habíamos jugado desde el inicio de la segunda rueda. Creo que tuvimos muchas ocasiones de gol, lamentablemente no las pudimos concretar. Se vio un equipo con más ritmo, más juego, más profundidad, así que me quedo con la victoria y el esfuerzo de todos mis compañeros".

Además, el "Tanque" estuvo de acuerdo con Mario Salas que una de las falencias de los albos fue el finiquito "Hoy se encontró el juego que todos quieren ver, si bien tenemos que mejorar, entramos muy dormidos, tuvieron el balón unos quince minutos, pudimos haber hecho uno o dos goles más en el segundo tiempo".

Finalmente, Esteban Paredes aseguró que se encuentra mejor físicamente. "El abductor izquierdo está súper bien, me he sentido de a poco, creo que se siente un poco no jugar. Hoy me sentí bastante bien, estoy tomando de a poco mi ritmo y de estar a la altura de lo que quiere Colo Colo, mis compañeros y el cuerpo técnico", sentenció.

El próximo duelo del Cacique será ante Palestino de visita.