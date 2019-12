Paolo Guerrero se transformaría en el próximo refuerzo de Boca Juniors

Paolo Guerrero quiere ir a Boca Juniors. El delantero peruano tiene claro que la mejor opción para él es continuar su carrera en el conjunto bonaerense. Ya le ha comunicado a su entorno que busquen la forma de llegar a un acuerdo, si puede ser, antes de final de año. Ahora es turno del Xeneize, que debe mover ficha aunque todavía no ha quedado definido el plan deportivo con la nueva dirigencia.

Los agentes de Guerrero ya han llamado a las oficinas de la Bombonera para saber cuáles son las intenciones para el próximo mercado. Por el momento, se presentan dos problemas. El club necesita firmar primero al técnico. Miguel Ángel Russo sigue siendo la prioridad y ya se lo han hecho saber, pero todavía no se ha definido su fichaje. Hasta que Boca no tenga DT, no habrá incorporaciones. El segundo problema es en el tema económico. La dirigencia se ha encontrado unas cuentas que no esperaba, y tendrán que medir cada gasto. Ahora es momento de analizar la situación para dar prioridad a unos u otros fichajes, teniendo en cuenta tanto la parte deportiva como la económica.

Boca tiene interés en contar con Guerrero. A pesar de su edad (35), Juan Román Riquelme lo considera un delantero de jerarquía para luchar por la Copa Libertadores. Los informes sobre el peruano son muy positivos y destacan su profesionalidad, que le permite mantenerse en gran forma tras más de 15 años de carrera.

Mientras tanto, Paolo sigue de vacaciones. Se encuentra descansando en Estados Unidos en continuo contacto con su entorno, a la espera de nuevas noticias. No tiene prisa, consciente de que la negociación puede alargarse. Él ya ha aclarado sus prioridades y ahora es turno de Boca.

AS Chile