Padre de Jarry confía: 'Esperemos que Nico vuelva a jugar en el segundo semestre'

Muy afectado se mostró el padre de Nicolás Jarry, Allan Jarry, luego de que su hijo recibiera una sanción provisoria por un eventual dopaje en noviembre durante la Copa Davis, donde se le habría encontrado sustancias como ligandrol y estanozolol, ambas prohibidas por la WADA (Worls Anti-Doping Afency)

Al respecto, el progenitor del tenista comenzó diciendo que "estamos tranquilos y apenados. Es una montaña rusa. Nico no cometió ninguna falta, no ha tomado nada para sacar ventaja y nunca lo ha hecho. Si hay dos sustancias en su cuerpo, están ahí de manera fortuita, él no tiene consciencia de cómo llegaron ahí".

En esa línea, añadió: "Nicolás conoció esta noticia el 7 de enero y jugó la ATP Cup sabiendo este caso. Hablamos con algunos tenistas canosos chilenos y no decían que era admirable lo que hizo, que ellos no hubieran jugado".

Finalmente, Allan sostuvo que "Nico está fuerte y va a probar que él es inocente y cómo llegaron esas sustancias a su cuerpo. Esperamos que vuelva a jugar en el segundo semestre. Es un caso complicado e incluso puede recibir un castigo de cuatro años. Para un jugador de 24 años, eso prácticamente es el fin de su carrera".