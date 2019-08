Pablo Mouche sobre Jorge Valdivia: 'Obviamente se extraña y se nota su ausencia'

Colo Colo empató sin goles ante Everton en el Monumental. Las principales críticas que se le hicieron al DT albo, Mario Salas, fue la poca profundidad que tuvo.

En conferencia de prensa, Pablo Mouche comentó la falta de Jorge Valdivia, que aún no podría estar para el duelo contra Curicó, porque la semana pasada se resintió de su lesión muscular. "Si Colo Colo hubiese ganado, no se habla de esto. Pero como en el partido pasado faltó, obviamente que Jorge va a salir a la luz y se va a decir que se extraña. Jorge es un jugador distinto, que tiene ese último pase, ese último toque, que tiene una visión de juego distinta. Es el jugador diferente en ese sentido, obviamente se extraña y se nota la ausencia. Todos lo sentimos. Tenemos que saber que cuando él no está, hay que saber jugar de otra forma, ser un equipo más directo. Es un jugador que se extraña, que lo queremos dentro de la cancha lo más rápido posible".

Otro jugador que no pudo estar en el debut de esta segunda rueda es Esteban Paredes, quien sería la novedad en la citación de Colo Colo para el duelo contra el cuadro de las tortas. El argentino aseguró que esperan que el Tanque pueda reintegrarse esta fecha. "Esteban se está poniendo a punto en lo físico y en lo futbolístico. Yo lo veo muy bien, esperemos que pueda estar con nosotros lo más rápido posible. Sabemos lo que significa. Un jugador emblemático, un ídolo que el rival siempre le tiene mucho respeto, un jugador que dentro del área puede ser muy importante para terminar la jugada".

Además, sobre la falta de gol de los delanteros que han suplantado a Paredes. Mouche aseguró que no es solamente culpa de ellos, sino de todos. "Si los centrodelanteros tienen pocos goles, también tiene que ser trabajo nuestro de abastecerlos de la forma correcta y de generarles más situaciones. Obviamente, que después es trabajo de ellos estar más finos a la hora de tener la situación de gol. Es un trabajo colectivo".

Actualmente, Colo Colo está segundo en la tabla de posiciones, a seis puntos de Universidad Católica. El delantero argentino le restó importancia a esta situación. "Nos molestó haber perdido estos dos puntos, que el rival se haya alejado un poco más y que estemos a seis puntos de diferencia. No es algo que es dramático, faltan 15 fechas por delante, falta jugar en contra de ellos, esto es largo. Corremos de atrás, pero estamos preparados para ese desafío. El objetivo va a ser no perder más puntos, tratar de estar un poco más fino en eso y obviamente acortar los puntos del rival y aprovechar cuando juguemos en contra de ellos, ahí que los tres puntos estén con nosotros y estar más cerca aún todavía".

Finalmente, Pablo Mouche al ser consultado por un consejo para los jóvenes canteranos que hacen sus primeras armas en el primer equipo, aseguró que se tienen que hacer hombres. "El consejo que le puedo decir es que estén acostumbrados a las críticas, esto es domingo a domingo. Un día juegas bien y eres el mejor, un fenómeno, tienes que ser titular indiscutido y al otro partido si no andas bien, ya no sirves para nada y tienes que salir del equipo. Estamos en Colo Colo es un equipo grande, ya no tienes que pensar más que eres un chico. Si quieres jugar en el primer equipo, hácete grande, obviamente con los golpes, con los tropiezos, esto es así. Es la única forma que se crece, que se mejora. Aquí ya no hay más chicos, el sub 19, sub 20 tiene que ser hombre, tiene que ponerse los huevitos arriba de la mesa y jugar cuando le toque y hacerlo bien. Está en Colo Colo y si quiera jugar, lo tiene que demostrar".

Este domingo a las 17:30 horas, Colo Colo jugará ante Curicó Unido en el estadio Monumental.