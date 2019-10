Pablo Mouche: 'Siempre apoyo a los reclamos justos y que sean del pueblo'

Pablo Mouche, delantero de Colo Colo analizó las manifestaciones sociales que han ocurrido a lo largo del país.

El atacante conversó con el portal deportivo EnCancha y aseguró que está a favor del pueblo porque alguna vez fue parte de él. "Siempre apoyo los reclamos justos y que sean del pueblo, que es quién más lo necesita, pero siempre y cuando sea sin violencia y destrozos, ya que mi familia y yo fuimos parte del pueblo y tuvimos necesidades tiempo atrás".

Mouche aseguró que dentro del plantel están preocupados por la realidad del país. "Obviamente que estamos preocupados por la situación y las familias. Esperamos que todo se calme lo más pronto posible y siempre con paz".

Sobre la suspensión del fútbol durante estas semanas, el exBoca Juniors respaldó la decisión. "Con todo lo que está pasando al pueblo no podemos pensar en un partido de fútbol, no se nos pasa por la cabeza, no hay reclamos ni quejas por eso. Primero está la sociedad y el bienestar del pueblo".

